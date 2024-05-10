Таку думку 24 каналу висловив економіст, виконавчий директор дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що обсяг продукції, яку Україна може постачати на ринок Європи значно зменшився. Навіть при вступі України в ЄС, наше місце в європейському аграрному ринку може не мати привілеїв членства.

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Результат для України

За словами Пендзина, поляки "видавили" з Брюсселю усе, що хотіли й навіть більше, ніж очікували. Загальний обсяг продукції, яку Україна може постачати на європейський ринок у 2024 році є менший, ніж у попередніх роках.

Європейці, під тиском польських аграріїв, встановили максимальний обсяг експорту української аграрної продукції на рівні середнього значення, яке було досягнуто у 2022 – 2023 роках та у другому півріччі 2021 року. У 2024 році ми будемо постачати менше на 100 мільйонів євро,

– зауважив економіст.

Що потрібно польським аграріям

Українська аграрна продукція для польського аграрія, за словами Пендзина, була гарним механізмом тиску на Брюссель. Головна проблема польського аграрія – зелений курс, який проголосив Європейський Союз. Цей курс передбачає такі зміни: зменшення вдвічі пестицидів та агрохімікатів, мінус 10% посівних площ фермера для забезпечення екологічного різноманіття. Для поляків було важливо його подовжити або скасувати.

Якщо ми згадаємо, що польські аграрії – це фермерське господарство за розміром 10 гектарів, польський аграрій сидить на піщаних ґрунтах, а український на чорноземі, зарплата польського аграрія 1600 доларів на місяць, а українського – менша за середню в Україні, то треба розуміти, хто є більш конкурентно спроможним,

– пояснив економіст.

В результаті, за словами Пендзина, фермерські господарства до 10 гектарів не будуть перевірятись, а більші господарства перевірятись будуть, але без штрафів.

Наступна вимога поляків до ЄС – збільшення аграрних дотацій. 70% доходу європейського фермера – це дотації. Польська влада для своїх аграріїв, за словами економіста, аргументуючи це відшкодуванням можливих збитків через українську продукцію на європейському ринку, надала аграріям близько 150 мільйонів євро.

По суті, поляки вибороли все, що хотіли. В цій ситуації вони зняли блокування кордонів, тому що польська влада оголосила прикордонні зони з Україною об'єктами критичної інфраструктури, де, за польським законодавством, не можна здійснювати суспільні акції протесту,

– зазначив Пендзин.

Що буде далі

Україна рухається до Європейського Союзу, за правилом якого не може бути ніяких квот. Тобто, за словами економіста, коли Україна вступить у ЄС, економічні кордони будуть відкриті. Однак від Брюсселю є заяви про те, що зараз країна, яка вступає в ЄС не буде відразу ставати повноцінним його членом, буде система повільної інтеграції.

Нам будуть давати те, що буде погоджено з іншими країнами ЄС. Якщо польські та європейські аграрії будуть проти, ми далі будемо мати обмеження щодо української продукції на європейському ринку,

– підкреслив Пендзин.

Аграрні дотації теж залишаються болючою темою для України. Міністр аграрної політики ЄС заявив, що у випадку вступу України в ЄС на дотації будуть підпадати лише фермерські господарства до 10 гектарів. Тому, за словами економіста, потрібно реалістично дивитись на українське місце в європейському аграрному ринку.

Однак варто зауважити, що Європа допомагає Україні з аграрною продукцією. Для прикладу, Румунія будує автобан до Чернівців.

Я думаю, що поляки в близькому часі відчують, що таке альтернатива просування своїх вантажів в ЄС через Румунію,

– додав Пендзин.

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