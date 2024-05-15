Владислав Косіняк-Камиш, глава Міноборони Польщі, вважає, що поляки мають отримати Нобелівську премію миру за їхню солідарність та допомогу Україні після 24 лютого 2022 року. Про це він заявив під час пресконференції в Познані.
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Варшава націлена на допомогу Україні
Посадовець наголосив на важливості двосторонньої підтримки, зазначивши, що Польща продовжуватиме надавати Україні гуманітарну та військову допомогу. Він висловив вдячність громадським організаціям та всім, хто долучився до допомоги, визнаючи їхню надзвичайну роль у цій історичній місії.
Це наш прагматичний підхід – це захист Польщі, це зміцнення східного флангу НАТО. Чим більше перемог матиме Україна, тим безпечнішою буде Польща, і це є частиною нашої стратегії безпеки,
– наголосив міністр оборони.
Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що польська підтримка є беззаперечною та буде тривати, поки Україна потребуватиме допомоги у своїй боротьбі за суверенітет. Він також зазначив, що успіхи України на полі бою сприяють зміцненню безпеки не тільки Польщі, а й усього європейського регіону.
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