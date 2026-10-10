"Враги цивилизации": Трамп возмутился из-за Нобелевской премии мира

Президент США похвастался своими достижениями на международной арене и заявил об успешном урегулировании ряда вооруженных конфликтов. В то же время американский лидер резко раскритиковал организаторов самой известной мировой премии за то, что награду присудили не ему.

Об этом Дональд Трамп заявил во время своего выступления в Нью-Йорке.

Что сказал Трамп о Нобелевской премии?

Американский лидер подчеркнул, что уже остановил восемь войн и планирует разобраться еще с двумя – в Иране и между Россией и Украиной. В качестве примера своей эффективности он привел конфликт между Азербайджаном и Арменией, сравнив свои действия с действиями российского диктатора.

Путин не смог за 10 лет, а я решил за два дня,

– сказал Трамп.

Однако наибольшее возмущение у него вызвало решение Нобелевского комитета, который в этом году присудил премию мира южноафриканской правозащитнице Нави Пиллей. Президент США назвал ее "загадочной личностью", о которой якобы никто никогда не слышал.

Учитывая мои достижения в сфере мира, которых раньше у кого-либо не было, это очень нечестная система,

– обиделся американский президент.

Он пошел еще дальше, назвал организаторов премии "врагами цивилизации", а отказ наградить Соединенные Штаты – "незабываемым пятном на репутации Норвегии". Трамп также пригрозил, что Америка этого не забудет, и добавил, что войны от Корейского полуострова до Тайваня не разгорелись исключительно благодаря его усилиям.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа 9 октября ввела санкции против Международного уголовного суда (Международного уголовного суда, МУС). Новые ограничения предусматривают запрет на операции с судом и возможность наказания компаний, предоставляющих ему услуги.

Решение было принято на фоне длительного недовольства США деятельностью МУС, в частности из-за ордеров на арест израильских чиновников, среди которых премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Как сообщает Reuters, объявление о санкциях прозвучало через несколько часов после того, как бывшая судья МУС получила Нобелевскую премию мира. Этот шаг может обострить дипломатические отношения Вашингтона с европейскими союзниками, входящими в число государств-участников суда.