Нобелевская премия по физиологии и медицине: кто получил отличие

Нобелевский комитет объявил имя первого лауреата премии этого года. Награду в области физиологии и медицины получил шведский биолог Сванте Паабо.

Об этом объявил Нобелевский комитет 3 октября. Сванте Паабо – первый лауреат Нобелевской премии 2022 года.

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Что известно о Саванте Саабо

Сванте Паабо – 67-летний шведский палеогенетик и биолог. Нобелевский комитет присудил ему премию "за его открытие по геномам вымерших гоминид и эволюции человека".

Интересно, что отец ученого также является лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине, правда, еще 40 лет назад – Суне Бергстрем, отец Сванте Паабо, вместе с Бенгтом Самуэльсоном и Джоном Вейном получал премию "за открытия, касающиеся простогландинов и близких к ним биологически активных веществ".

Нобелевская неделя: главное

Сегодня Нобелевский комитет огласил первую из 6 премий. Следующие 5 объявят в следующем порядке:

Физика – 4 октября в 11.45;

Химия – 5 октября в 11.45;

Литература – ​​6 октября в 13:00;

Премия мира – 7 октября в 11.00;

Экономика – 10 октября в 11.45.

В этом году Украина может официально получить первого Нобелевского лауреата. Дело в том, что, по прогнозам букмекеров, главным претендентом на премию мира является Владимир Зеленский. Еще одним фаворитом является издание The Kyiv Independent. Всего на премию мира выдвинули 343 кандидата, из которых 251 человек и 92 организации.