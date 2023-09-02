Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что такая реакция в мировом сообществе положительна для украинского общества. Это еще раз показывает, что никакие провокации России не заставят мир отвернуться от Украины.
Смотрите также "Последовали за российским кораблем": послов России и Беларуси не будет на вручении Нобелевской премии
Мир остается с Украиной
По словам Чаленко, "иммунная" система цивилизованного мира сработала правильно. Широкомасштабная волна возмущения вынудила организаторов Нобелевского фонда отказаться от первоочередных идей. То есть мнение, что "от Украины все устали" – просто ничтожно. Эта ситуация показала, что мир остается с Украиной. И сколько бы Россия не пыталась повсюду запускать своих агентов и пытаться все подделать под себя, очевидно, что у нее ничего не удается.
Конечно, мы имеем, например, представителей режима Орбана в Венгрии. Мы видим таких персонажей часто. Но если говорить об общей картине, то мир остается с Украиной и это должно сегодня наоборот усилить нашу борьбу с российской агрессией.
– подчеркнул политолог.
Что означает недопуск россиян и белорусов к Азиатским играм
Международный олимпийский комитет не допустил спортсменов из России и Беларуси к Азиатским играм. Это положительный сигнал для Украины. Чаленко также напомнил о ситуации с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан, которую сначала дисквалифицировали организаторы турнира, а затем отменили решение.
Чаленко рассказал, что означает отказ от России Нобелевского фонда и МОК: смотрите видео
Вместе с тем, продолжает падать российская экономика и любые планы по владычеству на геополитической арене. В конце концов, если россиян уже изолируют от Азиатских игр, можно представить, что будет с Олимпийскими играми.
Ситуация вокруг Нобелевского фонда и МОК: что известно
- Россию и Беларусь, несмотря на войну в Украине, пригласили на пир в Стокгольме по случаю вручения Нобелевских премий. В МИД Украины осудили приглашение послов России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевской премии.
- Приглашение посла России на пир по случаю вручения Нобелевских премий в Стокгольме вызвало жесткую критику со стороны политиков в Швеции. Как сообщило издание Aftonbladet, некоторые политики заявили, что планируют бойкотировать мероприятие.
- Спикер МИД Украины Олег Николенко поставил под вопрос ценности, которые декларирует фонд. Впоследствии фонд решил повторить прошлогоднюю практику, когда послов России и Беларуси не пригласили на пир из-за войны в Украине.
- Сначала в России и Беларуси не дождались приглашение на Азиатские игры. Это был первый сигнал, что представителей стран-преступников не слишком желают видеть на мультиспортивных соревнованиях. Однако окончательное решение принял Международный олимпийский комитет.