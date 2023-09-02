Нобелевский фонд сообщил, что отказался от решения пригласить послов России, Ирана и Беларуси на банкет по случаю вручения Нобелевских премий в Стокгольме.

Смотрите также Кровавый банкет: Россию, Беларусь и Иран пригласили на вручение Нобелевской премии

Россию, Беларусь и Иран изолировали

В фонде признали, что предыдущее решение пригласить всех послов на церемонию вручения Нобелевской премии вызвало бурную реакцию. Дело в том, что на банкет пригласили представителей России, Беларуси и России, несмотря на войну в Украине.

Основанием для такого решения стало то, что мы считаем важным и правильным как можно шире распространять ценности и послания, отстаиваемые Нобелевской премией,

– объяснили в фонде.

Фонд решил повторить прошлогоднюю практику, когда послов России и Беларуси не пригласили на банкет из-за войны в Украине.

"Мы осознаем сильную реакцию в Швеции, которая полностью затмила это послание. Поэтому правление Нобелевского фонда решило повторить прошлогоднее исключение из регулярной практики – не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме", – говорится в сообщении.

Вместе с тем все послы будут приглашены на церемонию в Осло, как это происходило ранее.

В МИД Украины заявили о победе гуманизма

В МИД Украины накануне жестко раскритиковали решение фонда пригласить послов России и Белоруси. Теперь же Киев приветствует решение не приглашать российских и белорусских послов, сообщает 24 Канал.

Фонд Нобеля отменил свое решение о приглашении послов России и Беларуси на церемонию награждения Нобелевской премии в Стокгольме. Спасибо всем, кто требовал восстановления справедливости,

– сказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

Николенко также заявил, что аналогичное решение должно быть принято и в отношении российских и белорусских послов в Осло.

В Швеции назревал бойкот Нобелевской церемонии из-за приглашения России

Приглашение посла России на банкет по случаю вручения Нобелевских премий в Стокгольме вызвало жесткую критику со стороны политиков в Швеции. Как сообщило издание Aftonbladet, некоторые политики заявили, что планируют бойкотировать мероприятие.

В частности, несколько лидеров оппозиционных партий отменили свои приглашения, а представители правительства рассматривают возможность отказаться от участия в мероприятии. Шведские политики проявили солидарность с Украиной.

Глава Либеральной партии Карл Йохан Георг Персон заявил, что "не собирается сидеть и поднимать тост за российского посла, пока идет отвратительная и кровавая агрессивная война Путина в Украине".

Лидер Партии центра Мухаррем Демирок сказал, что не будет на Нобелевской церемонии, если там будет посол России.

Лидер Шведской левой партии Нуши Дадгостар заявила, что не будет участвовать в нобелевских торжествах с представителем российского режима, "пока над Украиной падают бомбы".

Премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что решение пригласить Россию смутило многих людей как в Швеции, так и в Украине.

"Информация поступила ко мне вчера вечером, и я достаточно остро отреагировал… Нобелевский фонд принимает собственные решения. Но я бы не пригласил Россию, если бы сейчас отвечал за церемонию вручения премии", – сказал он.