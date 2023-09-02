Нобелівський фонд повідомив, що відмовився від рішення запросити послів Росії, Ірану та Білорусі на бенкет із нагоди вручення Нобелівських премій цьогоріч у Стокгольмі.

Дивіться також Кривавий бенкет: Росію, Білорусь та Іран запросили на вручення Нобелівської премії

Росію, Білорусь та Іран таки ізолювали

У фонді визнали, що попереднє рішення запросити всіх послів на церемонію вручення Нобелівської премії викликало бурхливу реакцію. Річ у тім, що на бенкет запросили представників Росії, Білорусі та Росії, попри війну в Україні.

Підставою для такого рішення стало те, що ми вважаємо важливим і правильним якомога ширше поширювати цінності та послання, які відстоює Нобелівська премія,

– пояснили у фонді.

Фонд вирішив повторити торішню практику, коли послів Росії та Білорусі не запросили на бенкет через війну в Україні.

"Ми усвідомлюємо сильну реакцію у Швеції, яка повністю затьмарила це послання. Тому правління Нобелівського фонду вирішило повторити торішній виняток з регулярної практики – не запрошувати послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі", – йдеться у повідомленні Нобелівського фонду.

Разом з тим, всі посли будуть запрошені на церемонію в Осло, як це відбувалося раніше.

У МЗС Україна заявили про перемогу гуманізму

У МЗС України напередодні жорстко розкритикували рішення фонду запросити послів Росії та Білорусі. Тепер же Київ вітає рішення не запрошувати російських і білоруських послів, повідомляє 24 Канал.

Фундація Нобеля скасувала своє рішення про запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію нагородження Нобелівської премії в Стокгольмі. Дякуємо всім, хто вимагав відновлення справедливості,

– сказав речник МЗС України Олег Ніколенко.

Ніколенко також заявив, що аналогічне рішення має бути ухвалене і щодо російських та білоруських послів в Осло.

У Швеції назрівав бойкот нобелівської церемонії через запрошення Росії

Запрошення посла Росії на бенкет із нагоди вручення Нобелівських премій у Стокгольмі викликало жорстку критику з боку політиків у Швеції. Як повідомило видання Aftonbladet, деякі політики заявили, що планують бойкотувати захід.

Зокрема, кілька лідерів опозиційних партій скасували свої запрошення, а представники уряду розглядають можливість відмовитися від участі у заході. Шведські політики проявили солідарність з Україною.

Глава Ліберальної партії Карл Йохан Георг Персон заявив, що "не збирається сидіти і піднімати тост за російського посла, поки триває огидна і кривава агресивна війна Путіна в Україні".

Лідер Партії центру Мухаррем Демірок сказав, що не буде присутній на Нобелівській церемонії, якщо там буде посол Росії.

Лідерка Шведської лівої партії Нуші Дадгостар заявила, що не буде брати участь у нобелівських урочистостях з представником російського режиму, "поки над Україною падають бомби".

Прем'єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що рішення запросити Росію засмутило багатьох людей як у Швеції, так і в Україні.

"Інформація надійшла до мене вчора ввечері, і я досить гостро відреагував… Нобелівський фонд приймає власні рішення. Але я б не запросив Росію, якби зараз відповідав за церемонію вручення премії", – сказав він.