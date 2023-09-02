Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що така реакція у світовій спільноті позитивна для українського суспільства. Це вкотре показує, що жодні провокації Росії не змусять світ відвернутися від України.
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Світ залишається з Україною
За словами Чаленка, "імунна" система цивілізованого світу спрацювала правильно. Широкомасштабна хвиля обурення змусила організаторів Нобелівського фонду відмовитися від першочергових ідей. Тобто думки, що "від України всі втомилися" – просто нікчемна. Ця ситуація показала, що світ залишається з Україною. І якби Росія не намагалася всюди запускати своїх агентів та намагатися усе "підробити" під себе, очевидно, що у неї нічого не вдається.
Звичайно ми маємо, наприклад, представників режиму Орбана в Угорщині. Ми бачимо таких персонажів часто. Але якщо говорити про загальну картину, то світ залишається з Україною і це має сьогодні навпаки посилити нашу боротьбу з російською агресією,
– підкреслив політолог.
Що означає недопуск росіян та білорусів до Азійських ігор
Міжнародний олімпійський комітет не допустив спортсменів з Росії та Білорусі до Азійських ігор. Це позитивний сигнал для України. Чаленко також нагадав про ситуацію з українською фехтувальницею Ольгою Харлан, яку спочатку дискваліфікували організатори турніру, а згодом скасували рішення.
Чаленко розповів, що означає відмова від Росії Нобелівського фонду та МОК: дивіться відео
Разом з тим продовжує падати російська економіка та будь-які плани щодо володарювання на геополітичній арені. Зрештою, якщо росіян вже ізолюють від Азійських ігор, то можна уявити, що буде з Олімпійськими іграми.
Ситуація навколо Нобелівського фонду та МОК: що відомо
- Росію і Білорусь, попри війну в Україні, запросили на бенкет у Стокгольмі з нагоди вручення Нобелівських премій. У МЗС України засудили запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії.
- Запрошення посла Росії на бенкет із нагоди вручення Нобелівських премій у Стокгольмі викликало жорстку критику з боку політиків у Швеції. Як повідомило видання Aftonbladet, деякі політики заявили, що планують бойкотувати захід.
- Речник МЗС України Олег Ніколенко поставив під сумнів цінності, які декларує фонд. Згодом фонд вирішив повторити торішню практику, коли послів Росії та Білорусі не запросили на бенкет через війну в Україні.
- Спочатку в Росії та Білорусі не дочекалися запрошення на Азійські ігри. Це був перший сигнал, що представників країн-злочинців не надто бажають бачити на мультиспортивних змаганнях. Проте остаточне рішення прийняв Міжнародний олімпійський комітет.