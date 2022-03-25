Ночь была шумной, – харьковчанка рассказала об обстрелах россиянами

Ночь в Харькове прошла сложно. Россияне продолжают обстреливать мирный город, но харьковчане даже не думают сдаваться.

В городе – очередной пожар, геолокацию пока не сообщают. Об этом в эфире 24 канала рассказала журналистка из Харькова.

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Она сообщила, что в ночь на 25 марта в Харькове были слышны мощные взрывы.

"У нас была шумная ночь, да и утро не очень радовало. Было много воздушных тревог. Голубое весеннее небо затянуто дымом", – отметила журналистка.

Гуманитарной помощи в городе достаточно

Сейчас в городе работают пункты выдачи гуманитарной помощи. Есть соответствующие карты отделений, все это в открытом доступе, рассказала журналистка.

"Нам довозят гуманитарку. Даже из некоторых районов, которые в Харьковской области считают еще более-менее безопасными, пытаются привести какие-то продукты – фермерские или средства гигиены", – рассказала корреспондентка из Харькова.

Ситуация в Харькове по состоянию на 25 марта: смотрите видео