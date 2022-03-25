У місті – чергова пожежа, геолокацію наразі не повідомляють. Про це в ефірі 24 каналу розповіла журналістка з Харкова.

Зверніть увагу Окупанти цинічно обстріляли лікарню в Дергачах на Харківщині: є жертви

Вона повідомила, що в ніч на 25 березня в Харкові було чутно потужні вибухи.

"У нас була гучна ніч, та й ранок не дуже радував. Було багато повітряних тривог. Блакитне весняне небо затягнуте димом", – зазначила журналістка.

Гуманітарної допомоги у місті достатньо

Наразі у місті працюють пункти видачі гуманітарної допомоги. Є відповідні карти відділень, все це у відкритому доступі, розповіла журналістка.

"Нам довозять гуманітарку. Навіть з деяких районів, які в Харківській області вважають ще більш-менш безпечними, намагаються привести якісь продукти – фермерські чи засоби гігієни", – розповіла кореспондентка з Харкова.

Ситуація в Харкові станом на 25 березня: дивіться відео