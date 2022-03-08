Ночь в Киеве прошла спокойно, в городе работает вся инфраструктура, – КГГА

В Киеве ночь с 7 на 8 марта прошла спокойно, враги не смогли подойти к столице. Кроме того, в Киеве уже работает вся инфраструктура и медицинская отрасль.

В КГГА подчеркнули, что сейчас в усиленном режиме работают больницы – они обеспечены всем, чтобы оказывать помощь жителям и раненым.

По теме Благодаря Богу и ВСУ, Черниговщина этой ночью наконец спала спокойно, – Чаус

В городе есть электричество, работает связь. Работники коммунального сектора поддерживают работу теплосетей, водоотводов и т.п.

Как работает транспорт в Киеве

Транспорт в столице работает с 8:00 до 19:00 в сокращенном составе только по отдельным маршрутам – как наземный транспорт, так и метрополитен.

"Многие люди, работающие в транспортной отрасли, задействованы в обороне столицы, и город благодарен за их вклад", – говорят в КГГА. Также в Киеве продолжает работу Гуманитарный штаб.

К слову, российские оккупанты продолжают атаковать украинские города и захватывать некоторые населенные пункты. Однако Вооруженные Силы Украины мужественно отстаивают свои позиции и прогоняют врага. Как прошли сутки в регионах – читайте здесь.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!