Ночь в Одессе и области прошла спокойно: российские корабли снова отходят от берега

Корабли оккупантов снова отплывают от берега, маневрируют, но не решаются пока высадить десант. В целом ночь в Одессе и области прошла спокойно.

Об этом рассказал спикер штаба Одесской ОГА Сергей Братчук, передает 24 канал. По его словам, орки пытаются психологически надавить постоянным маневрированием кораблей, но Вооруженные Силы Украины готовы давать отпор.

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Ночь прошла спокойно

Они (русские корабли, – 24 канал) снова отходят от берега, маневрируют, пытаются давить психологически. Мол, они здесь и сейчас высадят десант. Сюда! Идите сюда! Добро пожаловать в ад!

– ответил Сергей Братчук.

Он также поблагодарил одесситов за то, что помогают украинской армии и не фотографируют, как работает система противовоздушной обороны.

Напомним, недавно глава Одесской ОВА Максим Марченко утверждал, что есть угроза высадки десанта оккупантов на одесское побережье. Впрочем, украинские военные вполне к этому готовы.

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