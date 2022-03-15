Про це розповів речник штабу Одеської ОВА Сергій Братчук, передає 24 канал. За його словами, орки намагаються психологічно натиснути постійним маневруванням кораблів, але Збройні Сили України готові давати відсіч.

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Вони (російські кораблі, – 24 канал) знову відходять від берега, маневрують, намагаються тиснути психологічно. Мовляв, вони тут і зараз висадять десант. Сюди! Ідіть сюди! Ласкаво просимо до пекла! – відповів Сергій Братчук.

Він також подякував одеситам за те, що допомагають українські армії й не фотографують, як працює система протиповітряної оборони.

Нагадаємо, нещодавно голова Одеської ОВА Максим Марченко стверджував, що є загроза висадки десанту окупантів на одеське узбережжя. Утім, українські військові цілком до цього готові.

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