Ночь в Одессе прошла спокойно, – спикер Одесской областной военной администрации

Ночь с 8 на 9 марта в Одессе прошла спокойно. Противовоздушная оборона мощно отражает атаки врага.

Об этом в эфире 24 канала сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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"Снова достаточно эффективно работала система противовоздушной обороны. Одесситы уже различают, когда есть прилет вражеской ракеты или оккупационной авиации, а когда работает наша система противовоздушной обороны", – сказал Братчук.

В Одессе все нормально, все под контролем,

– заявил глава ОВА.

По его словам, одесситы не боятся наступления и готовы показать, что такое настоящий ад врагу.

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