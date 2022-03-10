Ночи без сна: как работает легендарный десантник и полицейский Евгений Жуков во время войны

Евгений Жуков – легендарный десантник 79 аэромобильной бригады, за плечами которого – боевые действия на Востоке Украины. Теперь, когда он стал начальником патрульной полиции, война снова постучалась в дверь.

В 2014 – 2015 годах Жуков участвовал в многочисленных отвоеваниях от оккупантов украинских городов. Он в качестве руководителя подразделения выполнял разные задачи на Востоке Украины.

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Жуков вместе с подразделением удерживал аэропорт "Донецк"

В 2014 году Евгений был одним из тех, кто удерживал от врага аэропорт "Донецк". 24 февраля 2022 года война вернулась в жизнь полицейского и он не остался в стороне.

Полицейский координирует добровольческие группы

Сейчас Жуков занимается организацией логистики добровольческих групп, оборонительными процессами. Также он вместе с коллегами поддерживает нравственное настроение военных и гражданского населения. Среди задач Евгения – координировать личный состав добровольческих подгрупп полицейских. Правоохранители со всей страны уезжают оборонять столицу.

Я пытался все 7 лет доказывать, что полицейские, а особенно патрульные полицейские, те молодые люди, которые пришли служить народу Украины, они не враги, они друзья,

– объясняет Евгений.

Правоохранители выполняют различные задачи

Правоохранители работают в сверхсложном режиме: они контролируют блокпосты, помогают с эвакуацией населения, проверяют документы и транспорт. На их плечах – поиск диверсантов, борьба с мародерами.

Полицейские делают свою работу по всем направлениям: кто жжет танки, кто воюет, кто помогает гражданским, кто кормит их, кто эвакуирует людей… Поэтому мы показали настоящее свое лицо,

– добавляет Жуков.

В Нацполиции Украины говорят: с начала войны во время выполнения служебных заданий погибли 22 полицейских, 88 получили тяжелые ранения, а 7 пропали без вести.

Смотрите в видео историю Евгения Жукова:

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