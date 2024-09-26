Ночью в России также было неспокойно: там раздавались взрывы

В России становится все более неспокойно. В частности, в нескольких регионах раздавались взрывы, писали об атаке дронов.

Российские телеграмм-каналы пишут об атаке дронов в России. В государстве-агрессоре отмечают о, что работали силы противовоздушной обороны, передает 24 Канал.

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Сбивали дроны

Российские СМИ пишут, что средства ПВО уничтожили 7 украинских беспилотных летательных аппаратов: 4 БпЛА над территорией Белгородской области, один над территорией Курской и два над территорией Брянской области.

Также пишут о том, что над Орловской областью сбит один БпЛА. На месте происшествия работают оперативные службы.

Днем 24 сентября российский Таганрог атаковали беспилотники. В результате вспыхнул склад лесоматериалов.

Огнем повреждена кровля здания и 4 легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом. Возгорание на складе лесоматериалов после падения БпЛА локализовано на площади 200 квадратных метров.