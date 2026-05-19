Ночью более 200 дронов атаковали Украину: как отработала ПВО

Россияне обстреливали наше государство в ночь на 19 мая. К сожалению, есть попадания.

В Воздушных силах рассказали, как отработала ПВО. Также там подчеркнули, что атака продолжается.

Что известно?

На 08:30 противовоздушная оборона сбила/подавила 180 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге и на востоке страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.

В общем россияне запустили 209 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия". Среди "Шахедов" были и реактивные.

Атака началась около шести вечера и еще продолжается. Пуски были из Орла, Курская, Брянская, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарская, а также временно оккупированных территорий в Донецкой области и в Крыму (Гвардейское).

Карта интерактивная, то есть обновляется в режиме онлайн. На ней окрашены красным регионы, где объявлена тревога. Также можно смотреть детализацию по каждому региону – в каких конкретно районах тревога, какие угрозы есть, когда дали сирену и когда был отбой.

Напоминаем, что в некоторых областях Украины действует дифференциальная система воздушных тревог. Это означает, что во время атак "Шахедами" в нескольких районах области могут не объявить тревогу – сигнал дают для тех районов, где есть непосредственная угроза.

В Киеве и Харькове тоже свои особенности. В этих городах дают тревогу в случае непосредственной угрозы. То есть красной может быть область, но не областной центр.