Ночью Харьков пережил несколько мощных авианалетов: есть жертвы
Источник:МВД
Россияне продолжают намеренно уничтожать гражданскую инфраструктуру Харькова. Ночью 10 марта город снова пережил несколько мощных авианалетов.
Среди мирных жителей есть жертвы. В результате многочисленных наземных и воздушных обстрелов оккупанты разрушили более 280 жилых домов, 26 школ и 23 детских сада.
Важно На Харьковщине снаряд разрушил дом: 4 погибших, выжил только 5-летний ребенок
Правоохранители круглосуточно несут службу в усиленном режиме, чтобы не допустить мародерства, воровства, других правонарушений.
Дома в огне
Показали фото обгоревших домов. Многоэтажки – разрушены. Людям разносят еду по подвалам.
Разрушенные дома / Фото полиции
Завалы домов / Фото полиции
Людям раздают еду / Фото полиции
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