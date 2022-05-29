Ночью кафиры обстреляли Криворожское направление по артиллерии: других угроз не было

Российские захватчики били по линии столкновения в районе Кривого Рога, применяя различные типы артиллерии. Непосредственно в черте города ночь прошла спокойно.

Детали рассказал глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

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По его словам, по состоянию на утро 29 мая обстановка в Кривом Роге полностью контролируется. Продолжается работа спасателей по ликвидации последствий ракетного удара, нанесенного врагом 28 мая.

Ночью кафиры производили обстрелы из разных типов артиллерии на линии столкновения. На территории Кривого Рога и Криворожского района других чрезвычайных ситуаций не было,

– сообщил Вилкул.

Добавим, что накануне, 28 мая, российские ракеты попали в завод в Кривом Роге . К сожалению, предприятие практически разрушено. Глава Криворожской военной администрации подтвердил, что слышны взрывы. На месте "прилета" вспыхнул пожар. Чтобы ее ликвидировать, привлекли подразделения спасателей.

Информация о взрыве в Кривом Роге появилась около 20:30. Тогда во многих областях Украины была воздушная тревога. Местных жителей призвали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое тревоги. Это очень важно.

ВСУ совершили наступление на Юге

Вооруженные Силы Украины ушли в наступление на Юге страны. Российские войска были вынуждены отступить и теперь обороняются на невыгодных позициях. В результате атаки украинских защитников и защитниц российские кафиры понесли серьезные потери.

В частности, враг занял оборону на невыгодных рубежах в районе населённого пункта Костромка. Также армия противника на этом направлении понесла потери.

На Южнобужском направлении враг, в результате наступательных действий украинских подразделений понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка,

- сообщили в Генштабе ВСУ.

В то же время вражеские силы хотят восстановить утраченные позиции. Так, кафиры пытаются сделать это путем опрокидывания резервов на угрожающие направления.

Последние обстрелы украинских городов

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 29 мая на Северском направлении россияне прикрывают участки украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Обстреляли из минометов украинские позиции в Сумской области.

В Харьковской области кафиры удерживают занятые рубежи. Они обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Русские Тишки, Петровка и Терновая. Также дистанционно проходят местность.

Добавим, что наиболее напряженная ситуация остается на Востоке нашего государства.

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