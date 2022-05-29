Деталі розповів голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

Важливо Росіяни підсилюють свої війська на Миколаївському й Криворізькому напрямах: готують наступ

За його словами, станом на ранок 29 травня обстановка у Кривому Розі повністю контрольована. Триває робота рятувальників щодо ліквідації наслідків ракетного удару, який ворог завдав 28 травня.

Вночі окупанти проводили обстріли з різних типів артилерії на лінії зіткнення. На території Кривого Рогу та Криворізького району інших надзвичайних ситуацій не було,

– повідомив Вілкул.

Додамо, що напередодні, 28 травня, російські ракети влучили у завод у Кривому Розі. На жаль, підприємство практично зруйновано. Голова Криворізької військової адміністрації підтвердив, що чутно вибухи. На місці "прильоту" спалахнула пожежа. Аби її ліквідувати залучили підрозділи рятувальників.

Інформація про вибух у Кривому Розі з'явилася близько 20:30. Тоді у багатьох областях України була повітряна тривога. Місцевих жителів закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Це – дуже важливо.

ЗСУ здійснили наступ на Півдні

Збройні Сили України пішли в наступ на Півдні країни. Російські війська були змушені відступити і тепер обороняються на невигідних позиціях. Внаслідок атаки українських захисників та захисниць російські окупанти зазнали серйозних втрат.

Зокрема, ворог зайняв оборону на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка. Також армія противника на цьому напрямку зазнала втрат.

На Південнобузькому напрямку ворог, в результаті наступальних дій українських підрозділів зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка,

— повідомили у Генштабі ЗСУ.

Водночас ворожі сили хочуть відновити втрачені позиції. Так, окупанти намагаються зробити це шляхом перекидання резервів на загрозливі напрямки.

Останні обстріли українських міст

За даними Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 29 травня на Сіверському напрямку росіяни прикривають ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Обстріляли з мінометів українські позиції на Сумщині.

У Харківській області окупанти утримують зайняті рубежі. Вони обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка і Тернова. Також дистанційно мінують місцевість.

Додамо, що найбільш напруженою ситуація залишається на Сході нашої держави.

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