Ночью над Одесской областью ПВО сбили 2 крылатые ракеты "Оникс"

Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по Одесской области. Ночью 18 июня они выпустили две крылатые ракеты типа "Оникс".

Их выпустили из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму. Обе ракеты уничтожили подразделения противовоздушной обороны.

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Ракеты "Оникс" непросто сбивать

П-800 Оникс – это российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия, которую разрабатывали еще во времена Советского союза. Она предназначена для поражения надводных или наземных целей в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказывал, что сбить такие ракеты непросто. Однако наше ПВО справляется, поэтому чиновник называл это выдающимся достижением.

Напомним, что 14 июня россияне также запустили 2 "Оникса" с территории оккупированного Крыма. Силы ПВО сбили их над морем.

4 ракеты "Оникс" летели в сторону Одесщины и 9 мая. Для этого кафиры использовали ракетный комплекс "Бастион", тоже расположенный в Крыму.

Угроза с моря

В Оперативном командовании "Юг" сообщают, что корабельная группировка вражеского флота не изменилась. Кафиры продолжают держаться на безопасном для себя расстоянии от берега, чтобы не подвергаться очередному поражению. Однако 20 крылатых ракет типа "Калибр" находятся в готовности к применению по Украине.

Кроме того, вдоль побережья могут находиться морские мины, сорванные штормом и дрейфующие к берегу. ️Военные советуют не пренебрегать сообщениями о воздушной опасности и не подвергать себя и близких опасности.

Какая ситуация на Юге

Враг обстреливает не только Одесщину, но и Николаевщину. Разрушает фермерские склады и жилые дома. К примеру, в Николаевском районе за минувшие сутки было более 12 ударов.

Однако наши ракетно-артиллерийские подразделения дают отпор. При выполнении огневых задач за ночь уменьшено вражеское войско на 9 россиян, 3 гаубицы "Мста-Б" и 3 единицы автомобильной техники.

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