Ночью оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину: несколько улиц остались без света

Российские оккупанты пытаются с юга и востока продвинуться в сторону Кривого Рога. И обстреливают города и деревни в этом направлении.

Вечером 8 мая российские захватчики обстреляли Зеленодольскую общину на границе между Днепропетровской и Херсонской областями. Стреляли они после 21:00, когда на улице уже стемнело.

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На этот раз снаряды попали по окрестностям села Большая Костромка. По данным Днепропетровской ОВА, в результате обстрела несколько улиц остались без электроснабжения. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

"Жители села целые и невредимые, сейчас ведутся ремонтные работы по восстановлению электроснабжения. Вся инфраструктура Днепропетровщины функционирует в штатном режиме", – заверил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Постоянные обстрелы Зеленодольска

Это не первый раз, когда мирные жители этой общины становятся мишенью для оккупантов. Предварительный обстрел произошел 6 мая. И тоже ночью. Тогда окккупанты обстреляли Криворожский и Синельниковский районы – попали из "Градов" в Зеленодольскую и Широковскую громады. Попали по двум селам. Никто не пострадал. А в Покровской общине ракета попала в поле.

Следует добавить, что в Зеленодольске есть Криворожская ТЭС. И именно она является одной из целей оккупантов. Во время мощных обстрелов в ночь на 27 апреля, когда враги обстреливали город из артиллерии, они попали "по предприятию энергетической инфраструктуры", из-за чего возник большой пожар. Тогда спасатели несколько часов укрощали огонь. А один из работников предприятия получил ранения, попав в больницу. При этом под обстрел попали сам Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка.

Перед тем в ночь на 21 апреля Зеленодольск был обстрелян из "Ураганов". Тогда оккупанты попали по коммуникационным сетям, оставив город без воды и электроснабжения. Тогда тоже удалось избежать жертв и разрушений домов мирных жителей.

Ракетный обстрел Днепра

Своими ракетами оккупанты добираются и в областной центр. 4 мая враг нанес ракетный удар по Днепру. Тогда по городу было выпущено две ракеты. Одну ракету сбила система противовоздушной обороны. Вторая же попала в железнодорожную инфраструктуру, из-за чего движение поездов было остановлено. Несмотря на разрушение из-за ракетного удара, люди не пострадали.