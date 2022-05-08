Ночью оккупанты открыли огонь по Шипилову: под завалами разрушенного дома – 11 человек

Ночью против 8 мая россияне открыли огонь по Шипиловому в Луганской области. Там разрушен двухэтажный дом.

Как сообщает глава Луганской военной госадминистрации Сергей Гайдай, известно, что под завалами оказались по меньшей мере 11 человек.

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Что известно о разрушении

По предварительной информации:

четыре дома повреждены в Рубежном,

девять – в Северодонецке,

еще два – в Лисичанске.

Гайдай добавляет, что удалось эвакуировать одного раненого.

Ранее глава ОГА рассказал, что в результате авиаудара по Белогоровской школе предварительно погибли 60 человек. Он подчеркнул, что бомбоубежище школы было единственным местом, где жители могли скрываться от российских обстрелов. На время авиаудара внутри находились 90 человек. Из-под обломков удалось спасти только 30 из них. Семь пострадавших получили ранения.

Кроме того, 6 мая в Северодонецке российские оккупанты обстреляли больницу. Также они продолжили бить по химическому заводу "Азот". На территории предприятия возникла угроза возгорания цистерн. Однако спасатели вовремя прибыли на место и предотвратили масштаб катастрофы.

Ситуации на фронте

Группировка оккупационных войск продолжает наступательные действия на Попаснянском и Северодонецком направлениях, однако ВСУ дает отпор врагу. Так, на территории Луганской и Донецкой областей за прошедшие сутки:

отбито 9 атак врага,

уничтожено 19 танков,

21 единицу боевой бронированной техники,

4 специальных бронированных автомобиля,

6 автомобилей,

1 единица специальной инженерной техники.

К тому же подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский ударный вертолет Ми-28Н и 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

В Генштабе ВСУ отметили, что Россия не прекращает попыток полностью захватить территорию Донецкой, Луганской и Херсонской областей. В частности, на Донецком направлении захватчики продолжают наступление на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях. В результате штурмовых действий противник захватил северную окраину Шандриголового. На Кураховском направлении при поддержке артиллерии враг пытается возобновить наступление в направлении Новомихайловки.

Следует знать – в Донецкой ОВА сообщили, где продолжаются интенсивные боевые действия: детали в видео