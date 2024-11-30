Ночью полиция жестоко разогнала протест в Тбилиси: протестующие возвращаются

Сегодня утром, 30 ноября, силовики Грузии завершили зачистку проспекта Руставели от протестующих, которые собрались возле здания парламента. Разгон продолжался всю ночь, начиная с вечера предыдущего дня. Однако оппозиция вернулась к митингу.

Акция протеста на проспекте Руставели проходила вторую ночь подряд. Ее вызвало возмущение общественности из-за планов правительства во главе с премьером Ираклием Кобахидзе отложить переговоры о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телекомпанию "Рустави-2" и местный портал "Новости-Грузия".

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Как разгоняли протестующих в Грузии

На утро 30 ноября весь периметр проспекта Руставели контролировался сотрудниками Министерства внутренних дел.

СМИ сообщают о десятках пострадавших, среди которых есть журналисты. Очевидцы отмечают, что некоторые протестующие получили серьезные травмы, и пострадавших приходилось доставлять в больницы на носилках. Задержания проводили с применением силы, МВД Грузии сообщило о 107 задержанных ночью протестующих и 10 раненых полицейских, один из которых госпитализирован с ожогами.

Полицейские окружили демонстрантов, двигаясь с нескольких направлений: от улицы Бесика, метро "Руставели" и площади Свободы. Протестующие пытались укрыться в церкви Кашвети, круглосуточных аптеках, супермаркетах и метро. Силовики использовали водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. Всю ночь на площади работали медики скорой помощи.

Полиция разгоняет протест на площади Руставели: смотрите видео

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Как проходит протест

Ассоциация молодых юристов Грузии заявила, что одновременное применение нескольких спецсредств является запрещенной практикой: водометы, перцовый спрей и определенные капсулы. Впрочем, МВД Грузии отменило соответствующие ограничения для облегчения разгона акции.

Чтобы дать отпор полиции, протестующие запускали в них фейерверки.

Протестующие запускают фейерверки в полицию: смотрите видео

Небольшая часть протестующих осталась на площади Свободы и возле отеля Marriott, где они возвели баррикады. На проспекте Руставели коммунальщики сносят заброшенные баррикады.

Протестующие возвращаются на площадь Руставели зажигают костры и строят новые баррикады из электросамокатов, скамеек и мусорных баков, сообщает Радио Свобода.