Ночью ПВО сбили российские ракеты, летевшие в направлении жилых кварталов Одессы.

В Пасхальную ночь с 23 на 24 апреля подразделения Противовоздушной обороны сбили две вражеские ракеты, которые россияне направили на жилые кварталы города Одесса. Никаких обстрелов больше не было и сегодня в Одесской области спокойно.

Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Марченко в своем видеообращении в телеграм-канале. Он рассказал о состоянии в области на сегодня и поздравил одесситов с Пасхой.

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По словам Марченко, вчера ночью противник снова пытался нанести ракетный удар по жилым кварталам Одессы. Однако украинские подразделения противовоздушной обороны сбили две российские ракеты. Отметим, что больше попыток врага обстрелять Одесскую область не было.

Глава Одесской ОГА рассказал, что есть успехи ВСУ на Херсонском направлении. Враг имеет значительные потери в личном составе и технике.

Также Максим Марченко поздравил всех жителей Одесской области с праздником воскресения Христова.

Хочу поздравить жителей Одесской области с Пасхой. В жизни каждого верующего человека Пасха – праздник особенный и уважаемый. А во время борьбы украинцев за свою жизнь и независимую Украину этот день особенно важен. Потому что Воскресение Христово – это победа добра над злом и жизни над смертью,

– сказал Марченко.

Напомним, что сегодня днем ​​спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что вероятность нанесения ракетных ударов по городу и региону остается высокой.

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