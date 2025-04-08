Ночью Россия атаковала дронами: как отработала ПВО

В ночь на вторник, 8 апреля, противник снова атаковал Украину. Россия запустила баллистическую ракету и 46 БпЛА с 19:00 понедельника, 7 апреля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Вражеское нападение отражали мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

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Как отработала ПВО

По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 9 "Шахедов" и дронов других типов на востоке и севере страны. Еще 31 вражеский беспилотник-имитатор локально потерян без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.

В целом Россия запустила баллистическую ракету "Искандер-М" из района Курска, а также 46 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов из района Приморско-Ахтарска.

Держим небо! Вместе – к победе!

– написали военные.

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