Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Ворожий напад відбивали мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

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Як відпрацювала ППО

Станом на 08:00 підтверджено збиття 9 "Шахедів" і дронів інших типів на сході та півночі країни. Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений без негативних наслідків.

Унаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Загалом Росія запустила балістичну ракету "Іскандер-М" із району Курська, а також та 46 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів із району Приморсько-Ахтарська.

Тримаймо небо! Разом – до перемоги!

– написали військові.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.