В ночь на 14 ноября Россия запустила по Украине почти 60 дронов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько удалось сбить

Во время воздушной атаки защитники неба сбили 21 БпЛА. Враг атаковал 59 ударными дронами-камикадзе типа "Шахед" и беспилотниками неустановленного типа из района Курска.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 21-го БпЛА противника в Сумской, Харьковской, Полтавской и Киевской областях,

– говорится в сообщении.

В частности, на Сумщине удалось сбить значительное количество беспилотных летательных аппаратов – 11.

Кроме этого, еще 38 вражеских беспилотников локально потеряно. Россия постоянно атакует Украину дронами-камикадзе. Часто целями вражеских ударов становятся гражданские объекты.

В то же время недавно стало известно, что 5 ноября многоэтажку в Белгороде также атаковал "Шахед". Об этом написали независимые российские телеграмм-каналы.