Ночью россияне атаковали Киевскую область дронами: есть ли разрушения и пострадавшие

Россияне в ночь на 18 апреля атаковали Киевскую область с помощью ударных беспилотников. По вражеским дронам работали силы противовоздушной обороны, есть сбития.

Также есть информация о разрушениях в регионе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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Какие последствия атаки в Киевской области

Ночная атака дронами-камикадзе типа "Шахед" задела и Киевскую область.

Ночью враг атаковал Киевскую область с помощью БПЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено,

– говорится в сообщении.

По данным ОВА, в результате атаки в Фастовском районе поврежден частный дом. В Бучанском районе произошло возгорание лесной подстилки, спасателям удалось ликвидировать пожар. На местах работают оперативные службы.

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К слову, в Сумах известно о 3 попаданиях БпЛА типа "Шахед" по промышленному объекту. По информации главы Сумской РГА Михаила Мельника, враг нанес удар БпЛА типа "Шахед" по кондитерскому цеху в городе Сумы, погиб предприниматель.