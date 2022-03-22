Ночью россияне обстреляли береговую зону Одесской области

Ночью 22 марта оккупанты с кораблей обстреляли береговую полосу Одесской области. Никаких военных объектов в границах, которые обстреливали россияне, не было.

Об этом сообщил офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. По его словам, Россия продолжает психологически давить на мирное население.

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"ВСУ дали достойный отпор, в результате которого противник отказался от дальнейших действий. Системы ПВО продолжают выполнять задачи по назначению, уничтожая вражеские цели", – отметил Назаров.

Он сообщил, что ВСУ уничтожили российский летательный аппарат. Также военные делают все для того, чтобы не допустить высадки десанта.

Обращение Владислава Назарова: смотрите видео

Ранее аналитик Майкл Кофман заявлял, что высадка десанта в Одессе маловероятна, пока российские наземные войска не подойдут к городу, обойдя или взяв Николаев. Однако даже тогда Россия не будет иметь достаточно подготовленных сил, ведь десантники у агрессора фактически закончились.

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