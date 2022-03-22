Про це повідомив офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. За його словами, Росія продовжує психологічно тиснути на мирне населення.

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"ЗСУ дали гідну відсіч, в результаті якої противник відмовився від подальших дій. Системи ППО продовжують виконувати завдання за призначенням, знищуючи ворожі цілі", – повідомив Назаров.

Він зазначив, що ЗСУ знищили російський літальний апарат. Також військові роблять все для того, аби не допустити висадки десанту.

Звернення Владислава Назарова: дивіться відео

Раніше аналітик Майкл Кофман заявляв, що висадка десанту в Одесі є малоймовірною, поки російські наземні війська не підійдуть до міста, обійшовши або взявши Миколаїв. Однак навіть тоді Росія не матиме достатньо підготовлених сил, адже десантники в агресора фактично закінчились.

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