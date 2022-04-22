Под огнем россиян оказалась гражданская инфраструктура

О последствиях обстрелов сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его информации, наибольший удар в Донецкой области был нанесен по городу Славянск.

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Кириленко сообщает, что в результате обстрела повреждены:

9 многоэтажек;

12 частных домов;

школа;

магазин;

остановки автотранспорта.

"В настоящее время продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения", – отметил глава Донецкой ОВА.

Враг вел огонь по 20 населенным пунктам

Павел Кириленко сообщил, что в течение 22 апреля оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов, в которых разрушили или повредили 34 гражданских объекта:

в Лимане россияне применили РСЗО "Ураган" и попали в Областную травматологическую больницу.

уничтожено административное здание в Александровке. Также там поврежден многоэтажный дом;

в Светлодарске ночью повреждения получила одна многоэтажка;

под артиллерийским огнем оказалось Доброполье. В результате обстрела повреждено административное здание. По меньшей мере, два человека – ранены.

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