Під вогнем росіян опинилася цивільна інфраструктура

Про наслідки обстрілів повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко. За його інформацією, найбільшого удару на Донеччині було завдано по місту Слов'янськ.

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Кириленко повідомляє, що внаслідок обстрілу пошкоджено:

9 багатоповерхівок;

12 приватних будинків;

школу;

крамницю;

зупинки автотранспорту.

"Наразі тривають роботи з відновлення електро- і газопостачання", – зазначив очільник Донецької ОВА.

Ворог вів вогонь по 20 населених пунктах

Павло Кириленко повідомив, що протягом 22-го квітня окупанти обстріляли 20 населених пунктів, у яких зруйнували або пошкодили 34 цивільні об'єкти:

у Лимані росіяни застосували РСЗО "Ураган" і поцілили в Обласну травматологічну лікарню.

знищена вщент адміністративна будівля в Олександрівці. Також там пошкоджено багатоповерховий будинок;

у Світлодарську вночі пошкоджень зазнала одна багатоповерхівка;

під артилерійським вогнем опинилося Добропілля. Унаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю. Щонайменше двоє людей – поранені.

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