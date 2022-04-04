Ночью Рыцари Зимнего Похода поджарили "Джавелином" российскую технику
Источник:фейсбук 5 резервного батальона 28 ОМБр
Военные из бригады имени Рыцарей Зимнего Похода нанесли России очередные потери. В ночь на 4 апреля украинские защитники "Джавелином" обезвредили вражескую технику.
С каждым днем российских захватчиков и их техники на украинской земле становится все меньше. Очередными успехами поделились военные из 5 резервного батальона 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.
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Украинские защитники уничтожили российскую технику
Ночью (4 апреля – 24 канал) 5 резервный батальон занимался славным трудом,
– отметили военные.
Они обнародовали видео, как обезвреживают технику противника, отметив, что так попадает "Джавелин". На ролике зафиксирован сам момент попадания, далее – российская техника ярко пылает.
Напомним, ранее Генштаб Вооруженных Сил Украины показал, как механизированная бригада имени князя Острожского эффектно уничтожает вражескую технику.
Рыцари Зимнего Похода поджарили технику врага: смотрите видео 28 ОМБр