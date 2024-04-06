Представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона рассказал, что в ночь на 6 апреля мобильная огневая группа Сил обороны сбила российскую крылатую ракету “Калибр”. По его словам, наши мобильные группы уже не впервые показывают хороший результат.
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Используют различные средства
Евлаш отметил плодотворную работу мобильных огневых групп ПВО.
Иногда они применяют ПЗРК типа "Стингер" или других образцов международных партнеров, которые нам предоставляются,
– пояснил спикер.
По его словам, этой ночью россияне запустили беспилотники с Юга и Севера. в общем, россияне постоянно атакуют Украину с воздуха. Время от времени они массированно атакуют наше государство из стратегических бомбардировщиков Ту-95.
Россияне ударили днем по Одесской области "Искандером"
- Силы обороны Юга и глава Одесской ОГА Олег Кипер предположили, что удар по Одесской области 6 апреля мог быть нанесен "Искандером". К сожалению, в результате атаки погиб человек.
- Удар пришелся на объект коммунального хозяйства, было повреждено оборудование и админздание. К сожалению, погиб гражданский сотрудник.
- В Силах обороны написали, что последствия атаки еще уточняют, профильные специалисты работают над тем, чтобы их устранить.