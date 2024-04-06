Представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона рассказал, что в ночь на 6 апреля мобильная огневая группа Сил обороны сбила российскую крылатую ракету “Калибр”. По его словам, наши мобильные группы уже не впервые показывают хороший результат.

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Используют различные средства

Евлаш отметил плодотворную работу мобильных огневых групп ПВО.

Иногда они применяют ПЗРК типа "Стингер" или других образцов международных партнеров, которые нам предоставляются,

– пояснил спикер.

По его словам, этой ночью россияне запустили беспилотники с Юга и Севера. в общем, россияне постоянно атакуют Украину с воздуха. Время от времени они массированно атакуют наше государство из стратегических бомбардировщиков Ту-95.

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