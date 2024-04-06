Обычно россияне бьют по Одессе "Шахедами" или ракетами Х-59. Время от времени применяют и баллистику, например, во время атаки 15 марта. Тогда погибло более 20 человек, а часть города осталась без света.

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Что известно об ударе по Одесской области днем 6 апреля

Враг продолжает точечные баллистические удары по югу Украины. После обеда направил ракету, предположительно "Искандер-М", по Одесскому району,

– написали в Силах обороны Юга.

Удар пришелся на объект коммунального хозяйства, было повреждено оборудование и админздание. К сожалению, погиб гражданский сотрудник.

В Силах обороны написали, что последствия атаки еще уточняют, профильные специалисты работают над тем, чтобы их устранить. Олег Кипер добавил, что на месте работают все соответствующие службы, а правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

"Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог, при предупреждении об опасности оперативно переходите в укрытие. Берегите себя, как мы бережем Украину!" – обратились к украинцам в Силах обороны.

В МВД призывают быть в укрытиях во время тревоги

5 апреля с похожим обращением выступил министр МВД Игорь Клименко. Он подчеркнул: ни одно срочное дело не стоит здоровья или жизни.

Причиной его обращения стали атаки по Запорожью и Харькову. В Запорожье, которое россияне массированно атаковали несколько дней подряд, были ранены журналисты – они снимали последствия предыдущего прилета.

"Враг цинично наносит повторные удары именно тогда, когда приезжают полицейские, спасатели, медики, журналисты. Тогда, когда наши подразделения пытаются спасти пострадавших. В очередной раз призываем гражданских: во время воздушной тревоги обязательно необходимо находиться в укрытиях и следовать рекомендациям полицейских или местных властей", – объяснил Игорь Клименко.