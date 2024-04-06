Зазвичай росіяни б'ють по Одесі "Шахедами" або ракетами Х-59. Час від часу застосовують і балістику, як-от під час атаки 15 березня. Тоді загинуло понад 20 людей, а частина міста залишилася без світла.

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Що відомо про удар по Одещині вдень 6 квітня

Ворог продовжує точкові балістичні удари по півдню України. По обіді спрямував ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одеському району,

– написали в Силах оборони Півдня.

Удар припав на об'єкт комунального господарства, було пошкоджено обладнання й адмінбудівля. На жаль, загинув цивільний співробітник.

В Силах оборони написали, що наслідки атаки ще уточнюють, профільні фахівці працюють над тим, щоб їх усунути. Олег Кіпер додав, що на місці працюють всі відповідні служби, а правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

"Будьте уважні до сигналів повітряних тривог, при попередженні про небезпеку оперативно переходьте в укриття. Бережіть себе, як ми бережемо Україну!" – звернулися до українців у Силах оборони.

У МВС закликають бути в укриттях під час тривоги

5 квітня зі схожим зверненням виступив міністр МВС Ігор Клименко. Він підкреслив: жодна термінова справа не вартує здоров'я чи життя.

Причиною його звернення стали атаки по Запоріжжю та Харкову. У Запоріжжі, яке росіяни масовано атакували кілька днів поспіль, були поранені журналісти – вони фільмували наслідки попереднього прильоту.

"Ворог цинічно завдає повторних ударів саме тоді, коли приїжджають поліцейські, рятувальники, медики, журналісти. Тоді, коли наші підрозділи намагаються врятувати потерпілих. Вчергове закликаємо цивільних: під час повітряної тривоги обов'язково необхідно перебувати в укриттях та дотримуватися рекомендацій поліцейських чи місцевої влади", – пояснив Ігор Клименко.