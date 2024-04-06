В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу.
До теми В Одесі чули вибухи, але тривоги немає: що відбувається
Що відомо про ситуацію
Оновлення. Сили оборони Півдня повідомили про знищення двох ворожих дронів.
Вдень 6 квітня 2024 року на Одещині, над акваторією Чорного моря, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 2 російські розвідувальні БпЛА "Орлан-10",
– мовиться у повідомленні.
Близько 13:03 на Одещині та ще у кількох областях оголосили повітряну тривогу. О 13:04 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для південних областей.
Глава Одеської ОВА Олег Кіпер близько 13:08 звернувся до жителів із важливим закликом.
Одеса та Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою! Це важливо!
– наголосив він.
Близько 13:19 в соцмережах повідомляли про звуки вибухів на Одещині. За неофіційною та попередньою інформацією від моніторингових телеграм-каналів, це захисники українського неба могли збити російський розвідувальний безпілотник.
О 13:23 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики ворогом з тимчасово окупованого Криму. Вже о 13:33 ПС ЗСУ оголосили про відбій загрози застосування балістичного озброєння. А згодом оголосили відбій тривоги на Одещині та в інших областях.
Нагадаємо, що цієї суботи в Одесі вже лунав вибух. Це сталося близько 11:45. Згодом Повітряні сили пояснили гучні звуки роботою нашої ППО по ворожих розвідувальних дронах на Одещині.
Росія тероризує Одещину
- Нещодавно країна-агресорка атакувала енергетичну інфраструктуру Одеської області. Окупанти спрямували ударні БпЛА на підстанції Укренерго
- Через цю атаку 170 000 осель мали проблеми зі світлом, однак згодом фахівці повернули електропостачання. Масових відключень вдалося уникнути завдяки сонячним та вітровим електростанціям, а також тимчасовій зупинці електротранспорту в Одесі.
- Не так давно речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у розмові з 24 Каналом пояснив, що об'єкти енергетичної інфраструктури є номером один в порядку денному Росії. За його словами, окупанти намагаються завдати точкових ударів по тих місцях на Одещині, які вони вже атакували раніше.