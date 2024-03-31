Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії “Південь” Сергій Братчук, зауваживши, що інтенсивність обстрілів Одеси не стає меншою. В регіоні регулярно звучить сигнал повітряної тривоги.

Дивіться також Дрони ефективніші за санкції: чи можуть удари по НПЗ змусити Росію припинити війну?

Які наслідки нічної атаки 31 березня

Як наголосив Братчук, вночі 31 березня в небі над Одещиною збили 8 "Шахедів". На жаль, уламки одного з безпілотників таки влучили по об'єкту енергетичної інфраструктури. Там сталася пожежа – і понад 170 тисяч абонентів опинилися вночі без електроенергії.

Вже упродовж дня вдалося відновити постачання. Це наслідок успішних ремонтних робіт. Хоча довелося також знизити напругу в мережі.

Не вийшли сьогодні тролейбуси та трамваї на маршрути. Я думаю, що, можливо, завтра вони будуть десь на 50%. Це роблять, щоб насамперед люди та критична інфраструктура мали доступ до електроенергії,

– сказав Братчук.

Крім того, Одеса постійно перебуває під загрозою атак ракетами. Буквально недавно окупанти запустили Х-59 по центру міста. Тоді вдалося збити ракету, хоча четверо людей зазнали поранень через уламки.

Об'єкти енергетичної інфраструктури – це номер один в порядку денному ворога. Вони зараз не стільки масовано, скільки завдають точкові удари. При цьому б'ють саме по тих локаціях, де атакували раніше,

– зауважив Братчук.

Атака по Україні 31 березня: коротко