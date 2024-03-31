Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что интенсивность обстрелов Одессы не становится меньше. В регионе регулярно звучит сигнал воздушной тревоги.

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Какие последствия ночной атаки 31 марта

Как отметил Братчук, ночью 31 марта в небе над Одесской областью сбили 8 "Шахедов". К сожалению, обломки одного из беспилотников таки попали по объекту энергетической инфраструктуры. Там произошел пожар – и более 170 тысяч абонентов оказались ночью без электроэнергии.

Уже в течение дня удалось восстановить поставки. Это следствие успешных ремонтных работ. Хотя пришлось также снизить напряжение в сети.

Не вышли сегодня троллейбусы и трамваи на маршруты. Я думаю, что, возможно, завтра они будут где-то на 50%. Это делают, чтобы прежде всего люди и критическая инфраструктура имели доступ к электроэнергии,

– сказал Братчук.

Кроме того, Одесса постоянно находится под угрозой атак ракетами. Буквально недавно оккупанты запустили Х-59 по центру города. Тогда удалось сбить ракету, хотя четыре человека получили ранения из-за обломков.

Объекты энергетической инфраструктуры – это номер один в повестке дня врага. Они сейчас не столько массированно, сколько наносят точечные удары. При этом бьют именно по тем локациям, где атаковали ранее,

– отметил Братчук.

Атака по Украине 31 марта: коротко