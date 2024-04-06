В Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала.

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Что известно о ситуации

Обновление. Силы обороны Юга сообщили об уничтожении двух вражеских дронов.

Днем 6 апреля 2024 года в Одесской области, над акваторией Черного моря, воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены 2 российских разведывательных БПЛА "Орлан-10",

– говорится в сообщении.

Около 13:03 в Одесской области и еще в нескольких областях объявили воздушную тревогу. В 13:04 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для южных областей.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер около 13:08 обратился к жителям с важным призывом.

Одесса и Одесский район, находитесь в укрытиях к отбою! Это важно!

– подчеркнул он.

Около 13:19 в соцсетях сообщали о звуках взрывов в Одесской области. По неофициальной и предварительной информации от мониторинговых телеграм-каналов, защитники украинского неба могли сбить российский разведывательный беспилотник.

В 13:23 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики врагом из временно оккупированного Крыма. Уже в 13:33 ВС ВСУ объявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения. А затем объявили отбой тревоги на Одесщине и в других областях.

Напомним, что в эту субботу в Одессе уже раздавался взрыв. Это произошло около 11:45. Впоследствии Воздушные силы объяснили громкие звуки работой нашей ПВО по вражеским разведывательным дронам в Одесской области.

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