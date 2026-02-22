Ночью Украину атаковали 50 ракет и почти 300 БпЛА: сколько из них удалось уничтожить
- Ночью Украину атаковали почти 350 ракетами и беспилотниками, силы ПВО сбили ориентировочно 307 целей в разных регионах.
- Атака была направлена на объекты критической инфраструктуры в Киевской, Одесской, Кировоградской и Полтавской областях.
Россия запустила по Украине почти 350 воздушных целей, среди которых были ракеты и ударные БпЛА различных типов. Большинство из них удалось сбить.
Но избежать попаданий полностью не удалось. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Как силы ПВО отбили ночную атаку?
В Воздушных силах констатировали, что россияне нанесли целенаправленный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры, применив для этого ударные беспилотники и ракеты воздушного и наземного нападения.
Враг запустил 4 противокорабельные ракеты "Циркон", 22 баллистические ракеты Искандер-М/С-400, 18 крылатых ракет Х-101, 2 крылатые ракеты Искандер-К, 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 297 ударных БпЛА типа "Шахед" и других.
Согласно обнародованной информации, около 200 из запущенных целей оказались "Шахедами". Основными направлениями российской атаки оказались Киевская, Одесская, Кировоградская, а также Полтавская области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 10:00 они сбили 307 целей – 33 ракеты и 274 беспилотники различных типов:
- 2 противокорабельные ракеты "Циркон";
- 8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
- 17 крылатых ракет Х-101; - 2 крылатые ракеты Искандер-К;
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 274 вражеских БпЛА различных типов.
Зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 5 локациях. Информация о нескольких вражеских ракет уточняется. Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БПЛА,
– говорится в сообщении.
Сколько целей сбили силы ПВО / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Какие последствия комбинированной атаки?
- В результате атаки на Киевскую область в Фастовском районе от полученных травм погиб 49-летний мужчина. Пострадали 5 частных домов. Предварительно из под завалов спасены 8 человек. В других районах тоже есть разрушения.
- Также ряд взрывов слышали ночью в Кировоградской области. По словам главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича, по состоянию на утро все соответствующие службы работают на месте событий, а специалисты обследуют территорию.
- По информации главы Полтавской ОВА Виталия Дякивнича, во время вражеской атаки на регион работали силы ПВО. В результате падений обломков вражеских беспилотников повреждены заборы частных домовладений.