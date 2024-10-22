В то же время сбить удалось по меньшей мере 42 вражеских БпЛА. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

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Сколько "Шахедов" сбило ПВО

По данным Воздушных сил, в ночь на 22 октября еще с вечера накануне враг удара по Украине ударными БпЛА типа "Шахед" и дронами неустановленного типа. За ночь в воздушном пространстве Украины зафиксировали 60 враждебных целей.

Их противник запускал из Курска, Ейска, а также Приморско-Ахтарска в России. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Подтверждено избиение 42 вражеских БпЛА в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях,

– говорится в сообщении Воздушных сил.