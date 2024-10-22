Это связано с количеством систем, которые сейчас имеет на вооружении украинская армия, чтобы сбивать "Шахеды". Об этом рассказал главный сержант зенитно-ракетной артиллерийской батареи бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины с позывным "Бандурист".

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Как "Шахедам" удается долетать до крупных городов

"Бандурист" объяснил, что "Шахеды" не долетали бы до крупных городов, если бы каждые 3 километра была размещена одна зенитная установка. Но их нет столько.

Мобильные огневые группы – очень эффективная крутая штука. Но человек, который программирует "Шахед", открывает программу, у нее есть карта и на другом экране карта высот. Он себе прокладывает маршруты, постоянно их меняя,

– отметил сержант.

Он также отметил, что если посмотреть на карту, то есть несколько конкретных мест, куда "Шахеды" обычно залетают, например, в Киев. В этих местах их всегда сбивают, но они все равно туда летят.

"Есть некоторые (Шахеды – 24 Канал), которым маршрут проложили на 3 километров в сторону, или по максимально низкой высоте", – заметил "Бандурист".

Кроме этого, военный подчеркнул, что вражеские дроны-камикадзе или ракеты могут попадать в многоэтажки, ведь на маршруте, который им запрограммировали, не заложено, что там построен дом.

Зенитчик "Джерри" со своей стороны отметил, что "Шахеды" могут лететь на низких высотах или залетать в овраги. Тогда радиолокационные комплексы их не видят.

В этом случае беспилотники теряются, а потом появляются, например, на 5 километров правее, из-за чего военные, которые стояли и ловили его, уже не могут догнать этот российский БПЛА.

К слову, Россия с вечера 21 октября атаковала Украину своими беспилотниками типа "Шахед". Тревога продолжилась и утром 22 октября.