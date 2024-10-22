Це пов'язано з кількістю систем, які наразі має на озброєнні українська армія, щоб збивати "Шахеди". Про це розповів головний сержант зенітно-ракетної артилерійської батареї бригади "Рубіж" Нацгвардії України з позивним "Бандурист".

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Як "Шахедам" вдається долітати до великих міст

"Бандурист" пояснив, що "Шахеди" не долітали б до великих міст, якби кожні 3 кілометри була розміщена одна зенітна установка. Але їх немає стільки.

Мобільні вогневі групи – дуже ефективна крута штука. Але людина, яка програмує "Шахед", відкриває програму, в неї є мапа і на іншому екрані мапа висот. Він собі прокладає маршрути, постійно їх змінюючи,

– наголосив сержант.

Він також зазначив, що якщо подивитися на карту, то є кілька конкретних місць, куди "Шахеди" зазвичай залітають, наприклад, у Київ. В цих місцях їх завжди збивають, але вони все одно туди летять.

"Є деякі (Шахеди – 24 Канал), яким маршрут проклали на 3 кілометрів вбік, або по максимально низькій висоті", – зауважив "Бандурист".

Окрім цього, військовий підкреслив, що ворожі дрони-камікадзе або ракети можуть влучати у багатоповерхівки, адже на маршруті, який їм запрограмували, не закладено, що там збудовано будинок.

Зенітник "Джері" зі свого боку зазначив, що "Шахеди" можуть летіти на низьких висотах або залітати в яри. Тоді радіолокаційні комплекси їх не бачать.

У цьому випадку безпілотники губляться, а потім з'являються, наприклад, на 5 кілометрів правіше, через що військові, які стояли та ловили його, вже не можуть наздогнати цей російський БпЛА.

До слова, Росія з вечора 21 жовтня атакувала Україну своїми безпілотниками типу "Шахед". Тривога продовжилася і вранці 22 жовтня.