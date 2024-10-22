Водночас збити вдалося щонайменше 42 ворожих БпЛА. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

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Скільки "Шахедів" збила ППО

За даними Повітряних сил, у ніч на 22 жовтня, ще з вечора напередодні, ворог удару по Україні ударними БпЛА типу "Шахед" та дронами невстановленого типу. Протягом ночі в повітряному просторі Україні зафіксували 60 ворожих цілей.

Їх противник запускав з Курська, Єйська, а також Приморсько-Ахтарська у Росії. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Підтверджено збиття 42 ворожих БпЛА в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях,

– йдеться у повідомленні Повітряних сил.