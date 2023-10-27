"На звонки не отвечает": к дому предателя Царева в Крыму приезжали скорые и полиция

В оккупированном Крыму, вероятно, что-то произошло с предателем Украины Олегом Царевым. В дом Царева ночью якобы приезжали скорая и полиция.

Украинский журналист Денис Казанский обратил внимание на сообщения местных телеграм-каналов, которые писали, что ночью в доме коллаборанта Олега Царева что-то произошло, сообщает 24 Канал.

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В доме Царева что-то произошло

Сообщается, что после того, как в дом прибыли скорая и полиция, территорию оцепили. В то же время люди, похожие на российских силовиков, агрессивно реагировали на появление посторонних.

К дому Царева приехали скорая и полиция: смотрите видео

Украинский активист Сергей Стерненко отметил, что со вчера Царев не писал ничего в своем канале, хотя достаточно активно его ведет.

Царев может быть ранен

Официальной информации, что произошло в доме Царева – нет. Пророссийские телеграм-каналы пишут, мол, Царева "подрезали" в его собственном доме. В сети допускают, что в доме изменника мог произойти бытовой конфликт в результате пьяной ссоры.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, со ссылкой на собственные источники, назвал другую версию событий. Вероятно, Царев получил огнестрельные ранения. Андрющенко информирует, что состояние Царева до сих пор неизвестно.

В то же время российские пропагандисты пишут, что в Царева стреляли. Его состояние описывают как очень тяжелое.

Что известно об Олеге Цареве