Известно, что агрессор атаковал 208 ударными БПЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько вражеских целей уничтожено во время ночной атаки

В ночь на 28 февраля войска страны-агрессора атаковали 208 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений:

  • Орел,
  • Брянск,
  • Курск,
  • Миллерово,
  • Шаталово,
  • Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 107 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской области, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговский, Черкасский, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожский, Херсонской и Николаевской областях,
– говорится в сообщении.

Указывается, что 97 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали несколько регионов Украины. В частности, речь идет о Харьковской, Сумской, Николаевской области и Запорожье.


Сбитые вражеские цели / Инфографика Воздушных сил