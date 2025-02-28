Известно, что агрессор атаковал 208 ударными БПЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько вражеских целей уничтожено во время ночной атаки

В ночь на 28 февраля войска страны-агрессора атаковали 208 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений:

Орел,

Брянск,

Курск,

Миллерово,

Шаталово,

Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 107 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской области, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговский, Черкасский, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожский, Херсонской и Николаевской областях,

– говорится в сообщении.

Указывается, что 97 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали несколько регионов Украины. В частности, речь идет о Харьковской, Сумской, Николаевской области и Запорожье.



Сбитые вражеские цели / Инфографика Воздушных сил