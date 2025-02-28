Известно, что агрессор атаковал 208 ударными БПЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Сколько вражеских целей уничтожено во время ночной атаки
В ночь на 28 февраля войска страны-агрессора атаковали 208 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений:
- Орел,
- Брянск,
- Курск,
- Миллерово,
- Шаталово,
- Приморско-Ахтарск.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 107 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской области, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговский, Черкасский, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожский, Херсонской и Николаевской областях,
– говорится в сообщении.
Указывается, что 97 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали несколько регионов Украины. В частности, речь идет о Харьковской, Сумской, Николаевской области и Запорожье.