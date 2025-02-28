Відомо, що агресор атакував 208-ма ударними БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей знищено під час нічної атаки

У ніч проти 28 лютого війська країни-агресорки атакували 208-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Орел,

Брянськ,

Курськ,

Міллєрово,

Шаталово,

Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 107-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що 97 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали декілька регіонів України. Зокрема, ідеться про Харківщину, Сумщину, Миколаївщину та Запоріжжя.



Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил