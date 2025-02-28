Відомо, що постраждалих немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Віталя Кіма, глави Миколаївської ОВА.

Дивіться також Росія атакувала Україну "Шахедами": в яких областях була загроза удару

"Шахеди" атакували Миколаїв

Вказується, що вночі близько 00:16 агресор атакував Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136.

Внаслідок падіння уламків на території виробничого підприємства виникла пожежа. Очільник ОВА повідомив, що пожежу оперативно ліквідували.

Вогнем повністю знищено вантажний фургон. Крім того пошкоджено складське приміщення та інший вантажний фургон,

– ідеться в повідомленні.

За даними очільника ОВА, постраждалих немає.

Додамо, що відомо, що у ніч на 28 лютого силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 5 "Шахедів".

Дивіться також Балкон одразу полетів і квартира згоріла, – очевидці про влучання в багатоповерхівку в Запоріжжі

Нагадаємо, що ввечері 27 лютого Росія завдала удару по Україні, зокрема, серія вибухів пролунала в Сумах. Було зафіксовано 5 влучань в один із районів міста.

Унаслідок атаки також є постраждалі. Попередньо, травмовано двоє людей.